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26/06/2017 08:00Утреннее чтиво: Путин между Пушкиным и Сталиным, Telegram на грани блокировки и у россиян будут забирать часть зарплаты Самые любопытные публикации последних суток
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23/06/2017 18:00Движение на участке улицы Рахова закрывается на полгода ПАО «МРСК Волги» проводит ремонтные работы
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23/06/2017 17:30В Балашове жильцы добились перерасчета за некачественный отопительный сезон Правда, всего на 119 тысяч рублей
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23/06/2017 17:17За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка | Отзывов: 17 Это следует из опубликованной документации по разработке границ зон охраны объекта культурного наследия
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23/06/2017 17:11На Ново-Астраханском шоссе четыре ночи будет закрыт железнодорожный переезд Объехать его можно на 6-м километре станции Примыкание
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23/06/2017 16:55Дело о пьяной поножовщине на проспекте Энтузиастов передано из полиции в СК | Отзывов: 1 Слеователи усматривают покушение на убийство
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23/06/2017 16:39Саратовцев просят остерегаться «храбрых диких животных» | Отзывов: 3 Скорее всего, они больны бешенством
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23/06/2017 16:27Андрей Россошанский стал главой областного общества изобретателей и рационализаторов | Отзывов: 5 «Это совпадает с моими научными и производственными интересами», - экс-чиновник
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23/06/2017 16:05Судебные приставы ждут саратовцев в День единого приема граждан | Отзывов: 3 Он состоится 12 июля
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23/06/2017 15:44Автомобилисту, сбившего беременную женщину на переходе, ограничили свободу Пострадавшая потеряла ребенка
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23/06/2017 15:33Полиция обнародовала видео задержания «игорной банды» Преступники предлагали балаковцам попытать счастье на «барабанах»
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23/06/2017 15:20Краснокутские прокуроры закрыли сайт, продававший живого леопарда Зверь внесен в Красную книгу
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23/06/2017 15:15Завтра саратовцев ждет ливень, град и ветер Ночью температура снизится до +10 градусов
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23/06/2017 14:45Вынесен приговор жителю Энгельса, заступившемуся спьяну за честь камуфляжной формы Потерпевшим оказался 14-летний парень
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23/06/2017 14:32На Набережной космонавтов частично восстановили качели для взрослых Пропеллер к самолету пока не смонтирован
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23/06/2017 14:15На проспекте Кирова снесут ларек | Отзывов: 1 Саратовский арбитраж отказал трем ИП в праве собственности на объекты
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23/06/2017 13:39В поселке Нефтяников провели реконструкцию пешеходного моста Продолжается благоустройство микрорайона на окраине Саратова
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23/06/2017 13:21Прокуратура санкционировала арест имущества военно-картографической фабрики в Саратове Экс-предприятие Минобороны задолжало по налогам
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23/06/2017 13:05Василий Максимов: «Практика выездных приемов врачей в селах продолжает развиваться» | Отзывов: 5 Депутат Госдумы убежден, что такая практика остается эффективным инструментом решения кадровой проблемы
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23/06/2017 12:34В Романовском районе ограбили магазин ради пачки арахиса, трех бутылок пива и сигарет Задержанные местные жители вину отрицать не стали
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23/06/2017 12:08Дорогу у Детского парка перекроют на две недели Будет заменена теплотрасса
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23/06/2017 12:05Во время соревнований в Балаково мотоцикл рухнул на трибуны Зрителей на них, к счастью, не оказалось
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23/06/2017 11:35Пьяный мужчина утонул в Медведице Он решил искупаться после пикника
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23/06/2017 11:17Саратовская администрация передаст в региональную собственность 38 комплексов фото- и видеофиксации Их приобрели за 79 млн рублей
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23/06/2017 11:11Городскому комитету дорожного хозяйства выделят 8 млн рублей на перевозку льготников | Отзывов: 3 Их удалось сэкономить за счет замещения коммерческих кредитов
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23/06/2017 11:05Генсовет «Единой России» утвердил Валерия Радаева кандидатом в губернаторы | Отзывов: 44 На обсуждение выносилось две кандидатуры
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23/06/2017 11:04Депутаты гордумы почтили минутой молчания память Олега Грищенко | Отзывов: 2 Принято решение о передаче двух муниципальных участков в федеральную и областную собственность
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23/06/2017 10:53Жителя Владимира задержали по подозрению в поножовщине в Самойловском районе Второй участник драки госпитализирован с ранениями живота и грудной клетки
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23/06/2017 10:52Экс-чиновница администрации Заводского района оказалась на скамье подсудимых за взяточничество | Отзывов: 4 Следствие: она брала деньги с торговцев в обмен на лояльность
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23/06/2017 10:38К мемуарам | Отзывов: 2 Мосфильм – король эпизода
Автор: Александр Филиппов
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23/06/2017 10:30Саратовская учительница попросила Путина поменять политику государственного телевещания | Отзывов: 7 Ольгу Плугатареву пригласили на встречу в Кремле
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23/06/2017 10:27На Кумысной поляне ВАЗ-2110 врезался в гору асфальта Дорога не была освещена
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23/06/2017 10:10В Саратове продолжают ликвидировать последствия позавчерашнего шторма Со дворов вывозят упавшие деревья
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23/06/2017 09:56Ночью на пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
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23/06/2017 09:30Балашовские полицейские разыскали четырех пропавших кур Правда, об изъятии похищенного не сообщается
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23/06/2017 09:28В Петровске иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста Погибшему было 68 лет
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23/06/2017 09:15Многодетным семьям, пожаловавшимся на отсутствие инфраструктуры в Воробьевке, отсыпали дорогу | Отзывов: 6 «Каждая семья, каждый ребенок должен чувствовать поддержку» - Валерий Радаев
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23/06/2017 09:00Квартирным вором, посягнувшим на золотое кольцо, оказалась жительница Кировского района Ее отпустили под подписку о невыезде
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23/06/2017 08:00Утреннее чтиво: мужская работа по дому недооценена, две трети алкоголя не соответствует ГОСТу и за брань в квартире будут арестовывать | Отзывов: 6 Самые любопытные публикации последних суток
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22/06/2017 18:00Конструкторское бюро «Стрелка» предложило строить в Саратове здания высотой не более 10 этажей | Отзывов: 6 В центре города ощущается недостаток парковок
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22/06/2017 17:40В областном минздраве – новый заместитель министра | Отзывов: 1 Марина Берсенева получила повышение
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22/06/2017 17:28В Вольском районе собака укусила двухлетнего ребенка за лицо Его родители от госпитализации отказались
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22/06/2017 17:09Из Казахстана запретили ввозить сельскохозяйственных животных У скота обнаружен пастереллез
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22/06/2017 16:53В пшенице из Вольского района обнаружен горчак ползучий Партию в 1850 тонн запретили вывозить из региона
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22/06/2017 16:33НВКбанк финансирует восстановление дома в исторической части города Саратова «Мы не раздумывая приняли решение об оказании спонсорской помощи для реализации проекта»
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22/06/2017 16:27Задержанный за мелкое хулиганство предложил полицейскому взятку в тысячу рублей | Отзывов: 2 Теперь он оплатит штраф в 10-кратном размере
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22/06/2017 15:44В Пугачеве состоялась акция «Не гаснет памяти свеча» Школьники выпустили в небо красные шары с бумажными фигурками журавлей
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22/06/2017 15:43Саратовские пожарные тренировались в скоростном подъеме на 15-й этаж | Отзывов: 3 Соревнования проводились в жилом доме на улице Антонова
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22/06/2017 15:31В Александровом Гае 68-летняя пенсионерка призналась в краже 15 тысяч рублей | Отзывов: 2 Потерпевшая забыла кошелек в магазине
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22/06/2017 15:12Саратовские прокуроры требуют закрыть сайт по продаже стрелкового оружия | Отзывов: 2 На ресурсе не требовалась даже регистрация
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22/06/2017 14:52ФСБ обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя на территории Елшанской птицефабрики | Отзывов: 4 Здесь гнали «итальянское» спиртное и водку известных марок
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22/06/2017 14:40Прокуроры обнаружили сайты, объясняющие, как получить доход преступным путем Прокуратура: «Были указаны пошаговые действия»
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22/06/2017 14:16В областном БТИ новый руководитель | Отзывов: 4 Андрей Визгалов ранее руководил правительственной базой отдыха
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22/06/2017 14:03Полиция и казаки подписали соглашение о сотрудничестве Помощь сотрудникам органов внутренних дел оказывают 20 казачьих обществ
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22/06/2017 13:32Почтальона осудили за хищение пенсий четырех человек | Отзывов: 2 Женщина присвоила 48 тысяч рублей
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22/06/2017 13:28В Энгельсе 20-летняя няня три месяца подряд похищала из квартиры золото с бриллиантами и изумрудами | Отзывов: 3 Все похищенное девушка уже успела продать
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22/06/2017 13:05Театральную площадь готовят для праздника выпускников «Роза ветров» | Отзывов: 2 Ожидается приезд артистов
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22/06/2017 13:01Молодые балаковцы, убившие женщину ради золотых украшений, получит 36 лет колонии на двоих Труп жертвы они утопили в городском пруду
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22/06/2017 12:31Советник Вячеслава Володина прочитает в Саратове лекцию «Двор как единица политического пространства» | Отзывов: 12 Алексей Чадаев является директором Института развития парламентаризма
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22/06/2017 12:06Директора сельхозфирмы отправили в колонию за преднамеренное банкротство Он продал имущество компании и не смог расплатиться с кредиторами
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22/06/2017 12:05Грабителю банка в Балаково дали всего четыре года колонии Следствие обнаружило его причастность и к квартирной краже
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22/06/2017 11:40Пенсионер побил жительницу Саратова на улице Мужчину будут судить
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22/06/2017 11:29Областные депутаты намерены защитить владельцев индивидуальных источников отопления квартир | Отзывов: 4 Сейчас они платят на общих основаниях
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22/06/2017 11:26В Саратове задержали похитителя саксофона из квартиры | Отзывов: 2 Им оказался ранее судимый мужчина
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22/06/2017 11:17В прошлом году в бюджет ТФОМС было направлено 22,1 млрд рублей Профицит областного бюджета - полмиллиарда рублей