НВКбанк финансирует восстановление дома в исторической части города Саратова «Мы не раздумывая приняли решение об оказании спонсорской помощи для реализации проекта»

Полиция и казаки подписали соглашение о сотрудничестве Помощь сотрудникам органов внутренних дел оказывают 20 казачьих обществ