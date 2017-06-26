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общественное мнение • саратов • новости

За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка

За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка

Это следует из опубликованной документации по разработке границ зон охраны объекта культурного наследия
За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка
За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка (17) Это следует из опубликованной...
Генсовет «Единой России» утвердил Валерия Радаева кандидатом в губернаторы
Генсовет «Единой России» утвердил Валерия Радаева кандидатом в губернаторы (44) На обсуждение выносилось...
Экс-чиновница администрации Заводского района оказалась на скамье подсудимых за взяточничество
Экс-чиновница администрации Заводского района оказалась на скамье подсудимых за взяточничество (4) Следствие: она брала деньги...
Саратовская учительница попросила Путина поменять политику государственного телевещания
Саратовская учительница попросила Путина поменять политику государственного телевещания (7) Ольгу Плугатареву пригласили...
Утреннее чтиво: Путин между Пушкиным и Сталиным, Telegram на грани блокировки и у россиян будут забирать часть зарплаты
26/06/2017 08:00
Утреннее чтиво: Путин между Пушкиным и Сталиным, Telegram на грани блокировки и у россиян будут забирать часть зарплаты Самые любопытные публикации последних суток
Движение на участке улицы Рахова закрывается на полгода
23/06/2017 18:00
Движение на участке улицы Рахова закрывается на полгода ПАО «МРСК Волги» проводит ремонтные работы
В Балашове жильцы добились перерасчета за некачественный отопительный сезон
23/06/2017 17:30
В Балашове жильцы добились перерасчета за некачественный отопительный сезон Правда, всего на 119 тысяч рублей
За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка
23/06/2017 17:17
За «курихинским» Домом художника может вырасти 46-метровая высотка | Отзывов: 17 Это следует из опубликованной документации по разработке границ зон охраны объекта культурного наследия
На Ново-Астраханском шоссе четыре ночи будет закрыт железнодорожный переезд
23/06/2017 17:11
На Ново-Астраханском шоссе четыре ночи будет закрыт железнодорожный переезд Объехать его можно на 6-м километре станции Примыкание
БКС премьер
Дело о пьяной поножовщине на проспекте Энтузиастов передано из полиции в СК
23/06/2017 16:55
Дело о пьяной поножовщине на проспекте Энтузиастов передано из полиции в СК | Отзывов: 1 Слеователи усматривают покушение на убийство
Саратовцев просят остерегаться «храбрых диких животных»
23/06/2017 16:39
Саратовцев просят остерегаться «храбрых диких животных» | Отзывов: 3 Скорее всего, они больны бешенством
Андрей Россошанский стал главой областного общества изобретателей и рационализаторов
23/06/2017 16:27
Андрей Россошанский стал главой областного общества изобретателей и рационализаторов | Отзывов: 5 «Это совпадает с моими научными и производственными интересами», - экс-чиновник
Судебные приставы ждут саратовцев в День единого приема граждан
23/06/2017 16:05
Судебные приставы ждут саратовцев в День единого приема граждан | Отзывов: 3 Он состоится 12 июля
Автомобилисту, сбившего беременную женщину на переходе, ограничили свободу
23/06/2017 15:44
Автомобилисту, сбившего беременную женщину на переходе, ограничили свободу Пострадавшая потеряла ребенка
Полиция обнародовала видео задержания «игорной банды»
23/06/2017 15:33
Полиция обнародовала видео задержания «игорной банды» Преступники предлагали балаковцам попытать счастье на «барабанах»
Краснокутские прокуроры закрыли сайт, продававший живого леопарда
23/06/2017 15:20
Краснокутские прокуроры закрыли сайт, продававший живого леопарда Зверь внесен в Красную книгу
Завтра саратовцев ждет ливень, град и ветер
23/06/2017 15:15
Завтра саратовцев ждет ливень, град и ветер Ночью температура снизится до +10 градусов
Вынесен приговор жителю Энгельса, заступившемуся спьяну за честь камуфляжной формы
23/06/2017 14:45
Вынесен приговор жителю Энгельса, заступившемуся спьяну за честь камуфляжной формы Потерпевшим оказался 14-летний парень
На Набережной космонавтов частично восстановили качели для взрослых
23/06/2017 14:32
На Набережной космонавтов частично восстановили качели для взрослых Пропеллер к самолету пока не смонтирован
На проспекте Кирова снесут ларек
23/06/2017 14:15
На проспекте Кирова снесут ларек | Отзывов: 1 Саратовский арбитраж отказал трем ИП в праве собственности на объекты
В поселке Нефтяников провели реконструкцию пешеходного моста
23/06/2017 13:39
В поселке Нефтяников провели реконструкцию пешеходного моста Продолжается благоустройство микрорайона на окраине Саратова
Прокуратура санкционировала арест имущества военно-картографической фабрики в Саратове
23/06/2017 13:21
Прокуратура санкционировала арест имущества военно-картографической фабрики в Саратове Экс-предприятие Минобороны задолжало по налогам
Василий Максимов: «Практика выездных приемов врачей в селах продолжает развиваться»
23/06/2017 13:05
Василий Максимов: «Практика выездных приемов врачей в селах продолжает развиваться» | Отзывов: 5 Депутат Госдумы убежден, что такая практика остается эффективным инструментом решения кадровой проблемы
В Романовском районе ограбили магазин ради пачки арахиса, трех бутылок пива и сигарет
23/06/2017 12:34
В Романовском районе ограбили магазин ради пачки арахиса, трех бутылок пива и сигарет Задержанные местные жители вину отрицать не стали
Дорогу у Детского парка перекроют на две недели
23/06/2017 12:08
Дорогу у Детского парка перекроют на две недели Будет заменена теплотрасса
Во время соревнований в Балаково мотоцикл рухнул на трибуны
23/06/2017 12:05
Во время соревнований в Балаково мотоцикл рухнул на трибуны Зрителей на них, к счастью, не оказалось
Пьяный мужчина утонул в Медведице
23/06/2017 11:35
Пьяный мужчина утонул в Медведице Он решил искупаться после пикника
Саратовская администрация передаст в региональную собственность 38 комплексов фото- и видеофиксации
23/06/2017 11:17
Саратовская администрация передаст в региональную собственность 38 комплексов фото- и видеофиксации Их приобрели за 79 млн рублей
Городскому комитету дорожного хозяйства выделят 8 млн рублей на перевозку льготников
23/06/2017 11:11
Городскому комитету дорожного хозяйства выделят 8 млн рублей на перевозку льготников | Отзывов: 3 Их удалось сэкономить за счет замещения коммерческих кредитов
Генсовет «Единой России» утвердил Валерия Радаева кандидатом в губернаторы
23/06/2017 11:05
Генсовет «Единой России» утвердил Валерия Радаева кандидатом в губернаторы | Отзывов: 44 На обсуждение выносилось две кандидатуры
Депутаты гордумы почтили минутой молчания память Олега Грищенко
23/06/2017 11:04
Депутаты гордумы почтили минутой молчания память Олега Грищенко | Отзывов: 2 Принято решение о передаче двух муниципальных участков в федеральную и областную собственность
Жителя Владимира задержали по подозрению в поножовщине в Самойловском районе
23/06/2017 10:53
Жителя Владимира задержали по подозрению в поножовщине в Самойловском районе Второй участник драки госпитализирован с ранениями живота и грудной клетки
Экс-чиновница администрации Заводского района оказалась на скамье подсудимых за взяточничество
23/06/2017 10:52
Экс-чиновница администрации Заводского района оказалась на скамье подсудимых за взяточничество | Отзывов: 4 Следствие: она брала деньги с торговцев в обмен на лояльность
К мемуарам
23/06/2017 10:38
К мемуарам | Отзывов: 2 Мосфильм – король эпизода
Автор: Александр Филиппов
Саратовская учительница попросила Путина поменять политику государственного телевещания
23/06/2017 10:30
Саратовская учительница попросила Путина поменять политику государственного телевещания | Отзывов: 7 Ольгу Плугатареву пригласили на встречу в Кремле
На Кумысной поляне ВАЗ-2110 врезался в гору асфальта
23/06/2017 10:27
На Кумысной поляне ВАЗ-2110 врезался в гору асфальта Дорога не была освещена
В Саратове продолжают ликвидировать последствия позавчерашнего шторма
23/06/2017 10:10
В Саратове продолжают ликвидировать последствия позавчерашнего шторма Со дворов вывозят упавшие деревья
Ночью на пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер
23/06/2017 09:56
Ночью на пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Балашовские полицейские разыскали четырех пропавших кур
23/06/2017 09:30
Балашовские полицейские разыскали четырех пропавших кур Правда, об изъятии похищенного не сообщается
В Петровске иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста
23/06/2017 09:28
В Петровске иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста Погибшему было 68 лет
Многодетным семьям, пожаловавшимся на отсутствие инфраструктуры в Воробьевке, отсыпали дорогу
23/06/2017 09:15
Многодетным семьям, пожаловавшимся на отсутствие инфраструктуры в Воробьевке, отсыпали дорогу | Отзывов: 6 «Каждая семья, каждый ребенок должен чувствовать поддержку» - Валерий Радаев
Квартирным вором, посягнувшим на золотое кольцо, оказалась жительница Кировского района
23/06/2017 09:00
Квартирным вором, посягнувшим на золотое кольцо, оказалась жительница Кировского района Ее отпустили под подписку о невыезде
Утреннее чтиво: мужская работа по дому недооценена, две трети алкоголя не соответствует ГОСТу и за брань в квартире будут арестовывать
23/06/2017 08:00
Утреннее чтиво: мужская работа по дому недооценена, две трети алкоголя не соответствует ГОСТу и за брань в квартире будут арестовывать | Отзывов: 6 Самые любопытные публикации последних суток
Конструкторское бюро «Стрелка» предложило строить в Саратове здания высотой не более 10 этажей
22/06/2017 18:00
Конструкторское бюро «Стрелка» предложило строить в Саратове здания высотой не более 10 этажей | Отзывов: 6 В центре города ощущается недостаток парковок
В областном минздраве – новый заместитель министра
22/06/2017 17:40
В областном минздраве – новый заместитель министра | Отзывов: 1 Марина Берсенева получила повышение
В Вольском районе собака укусила двухлетнего ребенка за лицо
22/06/2017 17:28
В Вольском районе собака укусила двухлетнего ребенка за лицо Его родители от госпитализации отказались
Из Казахстана запретили ввозить сельскохозяйственных животных
22/06/2017 17:09
Из Казахстана запретили ввозить сельскохозяйственных животных У скота обнаружен пастереллез
В пшенице из Вольского района обнаружен горчак ползучий
22/06/2017 16:53
В пшенице из Вольского района обнаружен горчак ползучий Партию в 1850 тонн запретили вывозить из региона
НВКбанк финансирует восстановление дома в исторической части города Саратова
22/06/2017 16:33
НВКбанк финансирует восстановление дома в исторической части города Саратова «Мы не раздумывая приняли решение об оказании спонсорской помощи для реализации проекта»
Задержанный за мелкое хулиганство предложил полицейскому взятку в тысячу рублей
22/06/2017 16:27
Задержанный за мелкое хулиганство предложил полицейскому взятку в тысячу рублей | Отзывов: 2 Теперь он оплатит штраф в 10-кратном размере
В Пугачеве состоялась акция «Не гаснет памяти свеча»
22/06/2017 15:44
В Пугачеве состоялась акция «Не гаснет памяти свеча» Школьники выпустили в небо красные шары с бумажными фигурками журавлей
Саратовские пожарные тренировались в скоростном подъеме на 15-й этаж
22/06/2017 15:43
Саратовские пожарные тренировались в скоростном подъеме на 15-й этаж | Отзывов: 3 Соревнования проводились в жилом доме на улице Антонова
В Александровом Гае 68-летняя пенсионерка призналась в краже 15 тысяч рублей
22/06/2017 15:31
В Александровом Гае 68-летняя пенсионерка призналась в краже 15 тысяч рублей | Отзывов: 2 Потерпевшая забыла кошелек в магазине
Саратовские прокуроры требуют закрыть сайт по продаже стрелкового оружия
22/06/2017 15:12
Саратовские прокуроры требуют закрыть сайт по продаже стрелкового оружия | Отзывов: 2 На ресурсе не требовалась даже регистрация
ФСБ обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя на территории Елшанской птицефабрики
22/06/2017 14:52
ФСБ обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя на территории Елшанской птицефабрики | Отзывов: 4 Здесь гнали «итальянское» спиртное и водку известных марок
Прокуроры обнаружили сайты, объясняющие, как получить доход преступным путем
22/06/2017 14:40
Прокуроры обнаружили сайты, объясняющие, как получить доход преступным путем Прокуратура: «Были указаны пошаговые действия»
В областном БТИ новый руководитель
22/06/2017 14:16
В областном БТИ новый руководитель | Отзывов: 4 Андрей Визгалов ранее руководил правительственной базой отдыха
Полиция и казаки подписали соглашение о сотрудничестве
22/06/2017 14:03
Полиция и казаки подписали соглашение о сотрудничестве Помощь сотрудникам органов внутренних дел оказывают 20 казачьих обществ
Почтальона осудили за хищение пенсий четырех человек
22/06/2017 13:32
Почтальона осудили за хищение пенсий четырех человек | Отзывов: 2 Женщина присвоила 48 тысяч рублей
В Энгельсе 20-летняя няня три месяца подряд похищала из квартиры золото с бриллиантами и изумрудами
22/06/2017 13:28
В Энгельсе 20-летняя няня три месяца подряд похищала из квартиры золото с бриллиантами и изумрудами | Отзывов: 3 Все похищенное девушка уже успела продать
Театральную площадь готовят для праздника выпускников «Роза ветров»
22/06/2017 13:05
Театральную площадь готовят для праздника выпускников «Роза ветров» | Отзывов: 2 Ожидается приезд артистов
Молодые балаковцы, убившие женщину ради золотых украшений, получит 36 лет колонии на двоих
22/06/2017 13:01
Молодые балаковцы, убившие женщину ради золотых украшений, получит 36 лет колонии на двоих Труп жертвы они утопили в городском пруду
Советник Вячеслава Володина прочитает в Саратове лекцию «Двор как единица политического пространства»
22/06/2017 12:31
Советник Вячеслава Володина прочитает в Саратове лекцию «Двор как единица политического пространства» | Отзывов: 12 Алексей Чадаев является директором Института развития парламентаризма
Директора сельхозфирмы отправили в колонию за преднамеренное банкротство
22/06/2017 12:06
Директора сельхозфирмы отправили в колонию за преднамеренное банкротство Он продал имущество компании и не смог расплатиться с кредиторами
Грабителю банка в Балаково дали всего четыре года колонии
22/06/2017 12:05
Грабителю банка в Балаково дали всего четыре года колонии Следствие обнаружило его причастность и к квартирной краже
Пенсионер побил жительницу Саратова на улице
22/06/2017 11:40
Пенсионер побил жительницу Саратова на улице Мужчину будут судить
Областные депутаты намерены защитить владельцев индивидуальных источников отопления квартир
22/06/2017 11:29
Областные депутаты намерены защитить владельцев индивидуальных источников отопления квартир | Отзывов: 4 Сейчас они платят на общих основаниях
В Саратове задержали похитителя саксофона из квартиры
22/06/2017 11:26
В Саратове задержали похитителя саксофона из квартиры | Отзывов: 2 Им оказался ранее судимый мужчина
В прошлом году в бюджет ТФОМС было направлено 22,1 млрд рублей
22/06/2017 11:17
В прошлом году в бюджет ТФОМС было направлено 22,1 млрд рублей Профицит областного бюджета - полмиллиарда рублей

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Свободная пресса - Поволжье
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Самые богатые депутаты Саратова
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Самые богатые депутаты Саратова | Отзывов: 2
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Какой закон 5-го созыва облдумы был самым нужным?
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Сети корпорации «Чёрный мерин» | Отзывов: 11Как держатель бывших активов завода «Серп и молот» оказался заложником фейка и причём тут сын гендиректора курихинского пула
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Остапу и не снилось«Письма счастья» с обещаниями выиграть миллионы похожи на концентрированные методы и риторику электоральных компаний
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Еще раз про нелюбовь
Еще раз про нелюбовьАндрея Звягинцева можно определить как последнего в нашем кинематографе постмодерниста
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Толковый саратовский словарь: «Юрик» - Яхимовича дом | Отзывов: 2Малая энциклопедия большого города
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«Грош цена»: сколько стоит репчатый лук | Отзывов: 1Сравниваем цены в магазинах и на рынках города
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